Роналду на суде заявил, что хочет вернуться в Англию

В сети появилось видео с судебного слушания по делу о неуплате налогов нападающим "Реала" Криштиану Роналду. Игрока подозревают в сокрытии 14,7 миллиона евро от налогов в период с 2011 по 2014 год. Слушание прошло 31 июля.

Давая показания, игрок, в частности, произнес следующее: "У меня никогда не было проблем в Англии. Поэтому я бы хотел вернуться в Англию".

Роналду защищал в Англии цвета "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, после чего перешел в "Реал" за рекордные на тот момент 94 миллиона евро.

Видео с заседания суда доступно на портале AS.