Роналду могут дисквалифицировать за тычок соперника в лицо

Нападающему "Реала" Криштиану Роналду грозит дисквалификация за фол в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:2). В первом тайме во время борьбы в чужой штрафной он ткнул в лицо хавбеку "Жироны" Пере Понсу, однако арбитр не разглядел этот эпизод.
В начале сезона Роналду уже пропустил пять матчей за толчок арбитра в первом матче Суперкубка Испании против "Барселоны" (3:1).
В текущем сезоне Роналду провел шесть матчей и забил 1 гол в ла лиге.
Así fue la agresión de Cristiano Ronaldo a Pere Pons que quedó impune en el Girona-Real Madrid https://t.co/rjhIbAiuzl pic.twitter.com/NjpL8pQEgC– EcoDiario.es (@elecodiario) 29 октября 2017 г.