Роналду могут дисквалифицировать за тычок соперника в лицо

Нападающему "Реала" Криштиану Роналду грозит дисквалификация за фол в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Жироны" (1:2). В первом тайме во время борьбы в чужой штрафной он ткнул в лицо хавбеку "Жироны" Пере Понсу, однако арбитр не разглядел этот эпизод.

В начале сезона Роналду уже пропустил пять матчей за толчок арбитра в первом матче Суперкубка Испании против "Барселоны" (3:1).

В текущем сезоне Роналду провел шесть матчей и забил 1 гол в ла лиге.