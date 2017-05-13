Роналду избежит наказания за уклонение от уплаты налогов?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду может избежать наказания за уклонение от уплаты налогов, в котором его обвиняют, поскольку официальная жалоба может быть подана не раньше, чем в следующем месяце. По информации Mundo Deportivo, дело португальского футболиста до сих пор остается в тени, а время на то, чтобы игрок получил наказание истекает. Разбирательства начались еще в декабре 2015 года, но прокурор должен подать жалобу до 30 июня, иначе все обвинения будут отменены.

Ранее появилась информация, что Роналду скрыл от государства 150 миллионов евро, чтобы избежать уплаты налогов.