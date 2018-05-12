Роналду и Рамос не сыграют с "Сельтой"

"Реал" огласил заявку из 19 футболистов на матч 37 тура ла лиги с "Сельтой", сообщается в официальном Твиттере Королевского клуба. Встреча команд пройдет сегодня на "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 21.45 по московскому времени.

В игре не примут участие нападающий Криштиану Роналду и защитник Серхио Рамос. Также не сыграет еще один футболист линии обороны Дани Карвахаль, который продолжет залечивать травму, полученную в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Баварией".

Вернулся в заявку Иско, который также из-за травмы пропустил четыре матча.

Напомним, за два тура до конца чемпионата Испании "Реал" с 72 очками занимает третью строчку.