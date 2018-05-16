Роналду и Карвахаль вернулись к тренировкам в общей группе

Нападающий Криштиану Роналду и защитник Дани Карвахаль, выступающие за "Реал", восстановились после травм и вернулись к тренировкам в общей группе, сообщает Marca.

Роналду и Карвахаль выполняли упражнения наравне со всеми. Сначала они прошли комбинированный тест из "физики" и контроля мяча, затем поучаствовали в отработке прессинга и сыграли мини-матч.

Напомним, 33-летний португалец выбыл после повреждения, полученного 6 мая в матче 36 тура ла лиги с "Барселоной" (2:2), и пропустил два матча чемпионата с "Севильей" (2:3) и "Сельтой" (6:0). 26-летний Карвахаль получил травму 25 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Баварии" (2:1), покинув поле во втором тайме.

Ожидается, что оба игрока будут полностью готовы к финалу Лиги чемпионов против "Ливерпуля" 26 мая.