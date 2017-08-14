Роналду грозит дисквалификация на 12 матчей за толчок арбитра

Криштиану Роналду, совсем недавно присоединившийся к предсезонной подготовке "Реала", может надолго оказаться вне футбольного поля. Главный арбитр первого матча за Суперкубок Испании Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа отразил в протоколе то, что португалец толкнул его, получив красную карточку. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Впрочем, практика показывает, что в подобных случаях федерация ограничивается штрафом в 4 игры. Причем, эта дисквалификация будет распространяться в первую очередь на чемпионат. Таким образом, Роналду, помимо ответной суперкубковой игры против "Барселоны", рискует пропустить игры "Реала" в чемпионате с "Депортиво", "Валенсией", "Леванте" и "Реал Сосьедад".

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