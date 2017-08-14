Роналду грозит дисквалификация до 12 матчей за толчок арбитра

Форвард "Реала" Криштиану Роналду может получить дисквалификацию до 12 матчей по итогам матча за Суперкубок Испании против "Барселоны" (3:1). Напомним, что португалец был удален в этой встрече за симуляцию и перед тем, как покинуть поле, толкнул судью Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа.

Арбитр отразил этот момент в своем рапорте. По правилам испанской футбольной федерации это может грозить игроку дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей.

Ожидается, что Роналду пропустит ответную встречу против "Барселоны", и как минимум первые игры чемпионата Испании против "Депортиво", "Валенсии", "Леванте" и "Реал Сосьедада".

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