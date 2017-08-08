Роналду чуть не получил травму, выходя из автобуса

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, выходя из клубного автобуса, поскользнулся на ступеньках и чуть не упал. Однако португалец все же смог устоять на ногах и продолжить свой путь.
Напомним, что сегодня, 8 августа, в Скопье пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Cristiano Ronaldo a eu très chaud lors de sa descente du bus... 😂😂– L'OlymTeam (@olym_team) 7 августа 2017 г.
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crazysun78
брависсимо
15:52
mikeV
А выходил бы через заднюю дверь - точно бы травмировался!
14:35
Andrey6201
Поскользнуться и получить травму - две огромные разницы
13:45
либеральный буддист
Это намек на то, что суперзвезда станет снова клоунствовать как на пивном кубке, учитывая обилие технического брака в недавних матчах баварских арсеналов?
13:12
Солитон Оренбург
Ну я думаю поток комментариев по этому поводу (с упоминанием нашего КДК) очевиден
13:12