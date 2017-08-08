Роналду чуть не получил травму, выходя из автобуса

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, выходя из клубного автобуса, поскользнулся на ступеньках и чуть не упал. Однако португалец все же смог устоять на ногах и продолжить свой путь.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Скопье пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.