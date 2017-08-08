12:56 | Футбол — Испания

Роналду чуть не получил травму, выходя из автобуса

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Нападающий "Реала" Криштиану Роналду, выходя из клубного автобуса, поскользнулся на ступеньках и чуть не упал. Однако португалец все же смог устоять на ногах и продолжить свой путь.

Напомним, что сегодня, 8 августа, в Скопье пройдет матч за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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crazysun78

брависсимо

15:52

mikeV

А выходил бы через заднюю дверь - точно бы травмировался!

14:35

Andrey6201

Поскользнуться и получить травму - две огромные разницы

13:45

либеральный буддист

Это намек на то, что суперзвезда станет снова клоунствовать как на пивном кубке, учитывая обилие технического брака в недавних матчах баварских арсеналов?

13:12

Солитон Оренбург

Ну я думаю поток комментариев по этому поводу (с упоминанием нашего КДК) очевиден

13:12