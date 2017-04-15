Роналду, Бензема и Навас не сыграют за "Реал" в Хихоне

"Реал" отправился на субботний выездной матч чемпионата Испании с хихонским "Спортингом" без Криштиану Роналду, Карима Бензема и Кейлора Наваса, а также без дисквалифицированного за перебор карточек Даниэля Карвахаля и травмированных Гарета Бэйла, Пепе и Рафаэля Варана. При этом главный тренер мадридцев Зинедин Зидан включил в состав защитника "Кастильи" Альваро Техеро, сообщает AS.

Наставник "Королевского клуба" дает отдохнуть своим лидерам перед ответственными матчами – ответным противостоянием с "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов, которое состоится во вторник, 18 апреля, и класико с "Барселоной", намеченным на следующее воскресенье, 23 апреля.