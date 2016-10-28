Роналдо: "Жаль, что лучший гол в карьере я забил за "Барселону", а не за "Реал"

Бывший нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо в очередной раз отметил, что мадридский клуб ему ближе каталонского. Бразилец признался, что гол в ворота "Компостелы", забитый им в составе сине-гранатовых 12 октября 1996 года, он хотел бы забить будучи игроком "Королевского клуба". Ранее этот мяч Роналдо называл лучшим в своей карьере.

– Этот гол получился идеальным, – цитирует AS Роналдо. – Все получилось так, как я и задумывал. Каждый элемент удался. Но мне очень жаль, что я не забил этот гол будучи игроком "Реала".