10:20 | ФУТБОЛ — Испания

Роналдо: "Жаль, что лучший гол в карьере я забил за "Барселону", а не за "Реал"

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Бывший нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо в очередной раз отметил, что мадридский клуб ему ближе каталонского. Бразилец признался, что гол в ворота "Компостелы", забитый им в составе сине-гранатовых 12 октября 1996 года, он хотел бы забить будучи игроком "Королевского клуба". Ранее этот мяч Роналдо называл лучшим в своей карьере.

– Этот гол получился идеальным, – цитирует AS Роналдо. – Все получилось так, как я и задумывал. Каждый элемент удался. Но мне очень жаль, что я не забил этот гол будучи игроком "Реала".

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Материалы REN-TV

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