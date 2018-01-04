Роналдо: "В мое время Роналду и Месси не выиграли бы столько "Золотых мячей"

Легендарный бразилец Роналдо выразил мнение, что в его время нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не выиграли бы 10 "Золотых мячей". Напомним, что Роналдо дважды становился обладателем этой награды.
– Не намерен принижать достижения Месси и Роналду, но в мое время конкуренция была намного сильнее, – цитирует Роналдо Bild. – В ближайшие годы они продолжат бороться за звание лучшего игрока в мире. В мое же время были Зидан, Ривалдо, Фигу, я, Роналдинью. Это было поколение, в котором стать лучшим было гораздо труднее.
Helicopter
Не сравнимо, эти двое уровень Пеле и Марадонны.
19:43
Slim Taller
Роналдо - сезоны 1994—1996 ПСВ 46 матчей,1996—1997 Барселона 37 матчей,1997—2002 Интернационале 68 матчей, 2002—2007 Реал Мадрид 127 матчей, 2007—2008 Милан 20 матчей,2008—2011 Коринтианс 52 матча.Всего за 18 с копейками лет 384 матча,не считая игры за сборную.Сколько матчей сыграют Месси и Роналду за карьеру?! Месси за Барсу уже сыграл более 500,Роналду за Спортинг,Манчестер,Реал и того больше.
19:39
Slim Taller
inter4, скорость раньше не определяли,и судить можно было на глазок.Общая скорость футболистов была ниже,и на их фоне Роберто Карлос был Беном Джонсоном.А пусть-бы он с Бэйлом побегал,например.Роберто Карлос за 12 лет в Реале провёл 370 матчей,потом за 3 с копейками года в Фенербахче 65 матчей.И это защитник а не нападающий.
19:23
inter4
"Надоели своим нытьём эти "герои вчерашних дней".При нынешних скоростях и прессинге затоптали-бы этих кудесников в одну калитку.Попробовали-бы они играть через два дня на третий,и за сезон под сотню матчей.Это раньше можно было сказки рассказывать,когда не было Интернета и футбольных трансляций." - тебе лет скольео, слимчик?))) и это где играют через два дня на третий ПОСТОЯННО? кто проводит под сто матчей РЕГУЛЯРНО? для справки: в испании, италии, англии и т.д. играло СТОЛЬКО же команд как и сейчас (говорю про время Роналдо)....скорости меньше было - скажи об этом роберто карлосу, кафу, лизаразю, куффуру, тюраму, каннаваро, несте и т.д.
18:33
lkynmt11088
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
18:18
Slim Taller
Надоели своим нытьём эти "герои вчерашних дней".При нынешних скоростях и прессинге затоптали-бы этих кудесников в одну калитку.Попробовали-бы они играть через два дня на третий,и за сезон под сотню матчей.Это раньше можно было сказки рассказывать,когда не было Интернета и футбольных трансляций.
17:34
Roma_Totti
Дзюба: в мое время Роналдо, Ривалд и Зидан играли бы за Тосно или СКА Хабаровск.
17:22
Roma_Totti
Были Шевченко, Бэкхем, Анри, Рауль, которые играли отлично.
17:21
Delavar-80
И это 100% правда. Такие люди как Тотти в расцвете сил, Батистута, золотое поколение защитников сборных Италии и Франции. Нынешнее время с концом 90х-начала 2000х даже не сравнить.
16:22