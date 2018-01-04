Роналдо: "В мое время Роналду и Месси не выиграли бы столько "Золотых мячей"

Легендарный бразилец Роналдо выразил мнение, что в его время нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду не выиграли бы 10 "Золотых мячей". Напомним, что Роналдо дважды становился обладателем этой награды.

– Не намерен принижать достижения Месси и Роналду, но в мое время конкуренция была намного сильнее, – цитирует Роналдо Bild. – В ближайшие годы они продолжат бороться за звание лучшего игрока в мире. В мое же время были Зидан, Ривалдо, Фигу, я, Роналдинью. Это было поколение, в котором стать лучшим было гораздо труднее.