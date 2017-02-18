Роналдо: "В "Барселоне" используют темное искусство в переговорах по контрактам"

Бывший форвард "Барселоны" Роналдо раскритиковал каталонский клуб за нечестное ведение переговоров о продлении контрактов с игроками. Бразильский нападающий в 1996 году перебрался в стан сине-гранатовых из ПСВ, но спустя сезон покинул команду, перейдя в "Интер".

- Год в "Барселоне" - замечательный опыт, но у меня не было возможности продолжить играть за каталонцев, и это не моя вина, - цитирует Marca Роналдо. - Тогда я достиг соглашения о продлении контракта за месяц до конца сезона. Но через неделю адвокат и президент "Барселоны" назвали то соглашение абсурдным и сообщили, что они готовы отпустить меня в клуб, который готов заплатить 29 миллионов евро. Очевидно, что я был несчастлив из-за такого развития ситуации.

В "Барселоне" даже в наши дни используют темное искусство в переговорах. Они действуют по-особенному. Так было в случае с Неймаром. Считаю, что мы до сих пор не знаем, что случилось. Есть много серьезных проблем в "Барсе", и кто-то дорого заплатит за них.