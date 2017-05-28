Роналдо считает, что "Золотой мяч" в этом году должен достаться Криштиану Роналду

Бывший форвард сборной Бразилии Роналдо считает нападающего "Реала" Криштиану Роналду главным претендентом на "Золотой мяч" в этом году. Он также добавил, что жестоко сравнивать Роналду и форварда "Барселоны" Лионеля Месси, потому что они оба фантастические игроки.

В 2016 году обладателем награды стал португалец.

– В этом году отдал бы "Золотой мяч" Криштиану Роналду, – цитирует AS Роналдо. – Последние два года он играет решающую роль. Он был ключевой фигурой во многих матчах Лиги чемпионов, а сейчас он в финале.

Роналду и Месси – фантастические игроки. Мне нравится, как Месси владеет мячом – он забивает голы и делает все остальное. Но нельзя игнорировать статистику Криштиану. Это жесткое сравнение. Оба заслуживают всеобщего уважения.