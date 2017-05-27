Роналдо: "Покинул "Реал" против своей воли"

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо признался, что покинул "Реал" в свое время не по собственной воле. По его словам, возникли проблемы с главным тренером команды Фабио Капелло.

– Я покинул "Реал" против своей воли, – цитирует Fox Sports Роналдо. – У меня возникли проблемы с Капелло. Я мог иметь лишние 100 граммов веса и не попасть в состав. Я стараюсь принять и понять любые точки зрения, но с ним не смог прийти к взаимопониманию. Понимаю, что он тренер, но получается, что 100 – 200 граммов решают судьбу. Он не оценивал то, на что я способен. Считалось, что я играю плохо из-за избыточного веса. Наши отношения ухудшались, пока не наступил разрыв, и клубу пришлось выбирать между нами.