Роналдо: "Переход Неймара в "Реал" невозможен"

Бывший нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо сомневается, что клуб из Мадрида сможет подписать контракт с форвардом "ПСЖ" Неймаром, который перешел во французский клуб из каталонской команды за 222 миллиона евро. Также двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии отметил, что его соотечественник хорошо выступает в составе парижан.

- Я много слышал о Неймаре и "Реале", но я думаю, что им будет сложно подписать контракт с ним, - цитирует Cadena SER Роналдо. - "ПСЖ" заплатил за него много денег. Думаю, "Реалу" будет непросто когда-либо подписать Неймара.

Мне кажется, сейчас это невозможно. Возможно, через несколько лет... Ведь он все еще молод.

Думаю, он хорошо играет в Париже. Он хотел перемен и знал все, что произойдет.

В сезоне-2017/18 Неймар провел в составе "ПСЖ" 30 матчей, забив 29 мячей и сделав 3 голевые передачи. 25 февраля в матче с "Марселем" (3:0) он получил травму, а 3 марта он был прооперирован. В настоящее время 26-летний нападающий продолжает восстанавливаться от повреждения в Бразилии. Ожидается, что во Францию он вернется в середине мая.

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