Роналдо назвал Иньесту лучшим испанским игроком в истории

Бывший нападающий "Барселоны" и "Реала" Роналдо в восторженных тонах отозвался о полузащитнике каталонцев Андресе Иньесте, который 27 апреля объявил об уходе из клуба по завершении сезона-2017/18. Бразильский форвард отметил, что 33-летний хавбек выделяется на фоне соотечественников множеством талантов.

- Иньеста – лучший испанский игрок в истории, - цитирует Cadena Ser Роналдо. - Не припомню другого такого испанского футболиста с такими качествами. У него очень много талантов. За это многие его и любят.

Напомним, за 16 лет в "Барселоне" Иньеста выиграл 32 трофея. В сезоне-2017/18 он помог своей команде досрочно стать чемпионами Испании, а также завоевать Кубок Испании.

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