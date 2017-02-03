Роналдинью: "Я не буду обсуждать судейство"

Бразильский полузащитник Роналдинью, который стал новым послом "Барселоны", отметил, что не собирается участвовать в обсуждении судейства. Он подчеркнул, что в его обязанности не входит оценка действий арбитров.

– Нет, я не стану ничего говорить, – цитирует El Mundo Deportivo Роналдинью. – Я никогда о судействе не говорил и не стану этого делать теперь. Я люблю футбол и всегда надеюсь, что судьи не будут совершать ошибок, футболисты будут показывать хорошую игру, и все останутся довольны. Пусть все трудятся на благо футбола. Пока не знаю, в чем конкретно будет моя роль в качестве посла. Но мне приятно быть с командой.