Роналдинью считает, что Месси должен получить "Золотой мяч"-2016

Бывший игрок "Барселоны" и сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча"-2005 Роналдинью выразил мнение, что награду лучшему игроку 2016 года должен получить его бывший партнер по каталонскому клубу Лионель Месси. Напомним, что с этого года награду будет вновь вручать France Football на основании голосования журналистов, как было с 1956 по 2009 год.

- Много игроков проделали великолепную работу, выбрать очень сложно, - цитирует AS Роналдинью. - Буду откровенен, я за Месси. Я рад, когда он счастлив, потому что он мой друг.