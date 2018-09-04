Роналдинью призвал "Барселону" закрепить номер 10 за Месси

Бывший нападающий "Барселоны" Роналдинью считает, что каталонцам стоит вывести из обращения номер 10 после того, как Лионель Месси завершит карьеру. Аргентинец с детских лет выступает за испанский клуб.

- Когда Месси завершит карьеру, но я надеюсь, что это будет не скоро, "Барселона" должна закрепить за ним номер 10, чтобы никто больше не мог прикоснуться к нему, - цитирует The Sun Роналдинью. - Месси - самый лучший игрок в истории клуба и сделал то, чего больше никто не смог. Надеюсь, что его карьера будет продолжаться еще 20 лет. Все любители футбола хотят видеть Месси на высоком уровне долгое время.