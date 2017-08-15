Роналдинью пожелал удачи Паулинью в "Барселоне"

Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдинью рад тому, что бразилец Паулинью перешел из "Гуанчжоу Эвергранд" в испанский клуб. Экс-игрок каталонцев поздравил соотечественника с подписанием контракта.
- Желаю тебе удачи на новом этапе карьеры, Паулинью, - написал Роналдинью в своем Твиттере.
О подписании контракта между бразильским полузащитником и "Барселоной" было объявлено 14 августа. 17 августа 29-летний хавбек пройдет медобследование.
Te desejo toda sorte nessa nova etapa, @paulinhop8 . Parabéns e muito sucesso! #ForçaBarça 🤙 pic.twitter.com/Q3W730nnRN– Ronaldinho Gaúcho (@10Ronaldinho) 14 августа 2017 г.