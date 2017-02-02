21:52 2 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Роналдинью назначен послом "Барселоны"

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Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью назначен послом каталонской команды, информирует пресс-служба клуба. Отмечается, что бразилец будет представлять "Барселону" на различных мероприятиях в течение ближайших лет.

Также 36-летний Роналдинью присоединится к команде FCB Legends, которая участвует в благотворительных матчах и является послом "Барселоны" по всему миру.

Ранее бразилец неоднократно заявлял о намерении завершить профессиональную карьеру. Хавбек уже занимал данный пост в октябре 2016 года, но прогулял свой первый рабочий день в качестве посла клуба, после чего о его роли в команде не сообщалось.

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Материалы REN-TV

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