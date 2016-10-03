Роналдинью: "Месси - великий игрок и может выиграть со сборной Аргентины ЧМ-2018"

Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдинью выразил сожаление по поводу того, что мало поиграл в одной команде с Лионелем Месси. Футболисты играли в "Барсе" с 2004 по 2008 год, после чего Роналдинью отправился в "Милан".

- Я добился всего, чего хотел, и благодарен за это, - цитирует goal.com Роналдинью. - Конечно, я хотел подольше поиграть с Месси. Это великий игрок, я очень рад, что помог ему в начале карьеры и дал передачу, когда он забивал первый гол.

Глядя на то, каким выдающимся игроком он стал, я бы хотел побольше поиграть с ним, но к тому времени моей карьере в "Барсе" подошел конец. Месси - великий футболист, а сборная Аргентины - великая команда. Думаю, у них есть отличный шанс выиграть следующий чемпионат мира.