Роналдинью: "Из "Барселоны" я мог перейти в "Манчестер Юнайтед"

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью отметил, что не сожалеет в связи с тем, что в своем время так и не поиграл в чемпионате Англии. Бразилец рассказал, что в его услугах был заинтересован "Манчестер Юнайтед".

– Интерес из Англии? Никогда всерьез не рассматривал вариант с переездом туда, – цитирует FourFourTwo Роналдинью. – Я мог сменить клуб, но остался из уважения к руководству "Барселоны". Меня хотел приобрести "Манчестер Юнайтед". Не жалею о том, что не поиграл в Англии. Хотя, безусловно, могла бы получиться большая история, потому что премьер-лига – фантастический турнир.