02:21 | ФУТБОЛ — Испания

Роналдинью исполнил свой фирменный удар на открытии офиса "Барселоны" в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке состоялась торжественная церемония открытия офиса "Барселоны". Испански клуб на мероприятии представляли президент клуба Хосеп Мария Бартомеу и его заместители, а также бывший лидер команды Роналдинью. Бразилец исполнил свой фирменный удар, закатив мяч в "ворота".

Руководство "Барсы" планирует продвигать свой бренд на американском рынке. Клуб намерен развивать экономические связи, реализовывать социальные проекты, а также участвовать в благотворительных акциях в США.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bloodyvostok

Потрясающий по красоте удар!!!!!! Ни техника, ни мастерство не растеряны за эти годы!!!!!!!!!!!

02:39

баламошка

Это фантастика! Зачем мне теперь глаза?! Я всё равно уже ничего прекраснее не увижу!

02:29

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