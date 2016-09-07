Роналдинью исполнил свой фирменный удар на открытии офиса "Барселоны" в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась торжественная церемония открытия офиса "Барселоны". Испански клуб на мероприятии представляли президент клуба Хосеп Мария Бартомеу и его заместители, а также бывший лидер команды Роналдинью. Бразилец исполнил свой фирменный удар, закатив мяч в "ворота".

Руководство "Барсы" планирует продвигать свой бренд на американском рынке. Клуб намерен развивать экономические связи, реализовывать социальные проекты, а также участвовать в благотворительных акциях в США.