Роналдинью: "Было бы круто поиграть в Англии"

Бывший полузащитник "Барселоны" Роналдинью не жалеет о том, что никогда не играл в чемпионате Англии. Хавбек подчеркнул, что в подписании контракта с ним был заинтересован "Челси" и ряд других команд премьер-лиги.

- Не жалею о том, что не играл в Англии, но это было бы круто, потому что премьер-лига - невероятный чемпионат, - приводит FourFourTwo слова Роналдинью. - Со мной связывался "Челси", но был интерес и от других команд.

Я не смотрю игры целиком, но наблюдаю за обзорами английских матчей чаще всех. При мне самым сложным соперником "Барселоны" в Европе был "Челси". Каждый матч мы проводили в жесткой борьбе.