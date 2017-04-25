21:12 | ФУТБОЛ — Испания

Ромарио: "Я был лучше, чем Месси и Марадона"

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Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что он был сильнее, чем Диего Марадона и Лионель Месси. По его мнению, лидер нынешней "Барселоны" должен добиться успеха со сборной Аргентины, чтобы стать великим.

- Месси должен выиграть чемпионат мира, - цитирует Sport.es Ромарио. - Сейчас я вижу, что Марадона лучше, чем Лео. Диего выигрывал трофеи со сборной Аргентины. Месси же хорошо играет с "Барселоной", но не с национальной командой. При всем уважении, я был лучше, чем Месси и Марадона. Я так считаю и говорю это совершенно спокойно.

Неймар же играет одинаково и за сборную, и за свой клуб. Он должен выиграть чемпионат мира, и у него есть потенциал, чтобы сделать это. 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Жорик Вартанов

Армеец-1 Ещё одна выскочка, которую душит жаба..._____________ а чему и кому может завидовать человек забивший 1000 мячей?

21:49

Назаренко

Хорош был Ромарио, хорош...

21:30

Ботаникум

Твой футбол, брат Ромарио, НИКОГДА не называли ИНОПЛАНЕТНЫМ. Связка Ромарио - Стоичков в "Барсе" была ХОРОША, но Месси умеет играть в ТАКОЙ футбол, который доступен ЕДИНИЦАМ типа Марадоны, Кройфа. При этом на высоком и высочайшем уровне в "Барселоне" Лионель играет почти 10 лет! Очень ты РЕВНИВ к чужой славе, Ромарио!!! И голевой "рекорд" твой ДУТЫЙ, говорю это тоже СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО!

21:27

Очень плохой мальчик

А я был лучше,чем Ромарио.

21:25

VVSh71

Дружище! если бы ты видел его в деле на ЧМ 1994, то так бы не говорил. На самом деле они все великие в своё время.

21:25

James Gang

Лучше всех Ибра, ибо он бог!

21:25

Армеец-1

Ещё одна выскочка, которую душит жаба...

21:16