Ромарио: "Я был лучше, чем Месси и Марадона"

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что он был сильнее, чем Диего Марадона и Лионель Месси. По его мнению, лидер нынешней "Барселоны" должен добиться успеха со сборной Аргентины, чтобы стать великим.

- Месси должен выиграть чемпионат мира, - цитирует Sport.es Ромарио. - Сейчас я вижу, что Марадона лучше, чем Лео. Диего выигрывал трофеи со сборной Аргентины. Месси же хорошо играет с "Барселоной", но не с национальной командой. При всем уважении, я был лучше, чем Месси и Марадона. Я так считаю и говорю это совершенно спокойно.

Неймар же играет одинаково и за сборную, и за свой клуб. Он должен выиграть чемпионат мира, и у него есть потенциал, чтобы сделать это.