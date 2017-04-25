Ромарио: "Я был лучше, чем Месси и Марадона"

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио заявил, что он был сильнее, чем Диего Марадона и Лионель Месси. По его мнению, лидер нынешней "Барселоны" должен добиться успеха со сборной Аргентины, чтобы стать великим.
- Месси должен выиграть чемпионат мира, - цитирует Sport.es Ромарио. - Сейчас я вижу, что Марадона лучше, чем Лео. Диего выигрывал трофеи со сборной Аргентины. Месси же хорошо играет с "Барселоной", но не с национальной командой. При всем уважении, я был лучше, чем Месси и Марадона. Я так считаю и говорю это совершенно спокойно.
Неймар же играет одинаково и за сборную, и за свой клуб. Он должен выиграть чемпионат мира, и у него есть потенциал, чтобы сделать это.
Жорик Вартанов
Армеец-1 Ещё одна выскочка, которую душит жаба..._____________ а чему и кому может завидовать человек забивший 1000 мячей?
21:49
Назаренко
Хорош был Ромарио, хорош...
21:30
Ботаникум
Твой футбол, брат Ромарио, НИКОГДА не называли ИНОПЛАНЕТНЫМ. Связка Ромарио - Стоичков в "Барсе" была ХОРОША, но Месси умеет играть в ТАКОЙ футбол, который доступен ЕДИНИЦАМ типа Марадоны, Кройфа. При этом на высоком и высочайшем уровне в "Барселоне" Лионель играет почти 10 лет! Очень ты РЕВНИВ к чужой славе, Ромарио!!! И голевой "рекорд" твой ДУТЫЙ, говорю это тоже СОВЕРШЕННО СПОКОЙНО!
21:27
Очень плохой мальчик
А я был лучше,чем Ромарио.
21:25
VVSh71
Дружище! если бы ты видел его в деле на ЧМ 1994, то так бы не говорил. На самом деле они все великие в своё время.
21:25
James Gang
Лучше всех Ибра, ибо он бог!
21:25
Армеец-1
Ещё одна выскочка, которую душит жаба...
21:16