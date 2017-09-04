Ромарио: "У Месси и Роналду нет конкурентов в борьбе за "Золотой мяч"

Бразилец Ромарио считает, что в этом году "Золотой мяч" получит нападающий "Реала" Криштиану Роналду или форвард "Барселоны" Лионель Месси. По его мнению, у этих двух футболистов нет конкурентов.

- Месси или Роналду – кто-то из них возьмет "Золотой мяч", - цитирует EL PAÍS Ромарио. - Соперников у них нет, потому что они были просто лучше. Что касается Неймара, то "Барселона" многое потеряла с его уходом. Команде нужно укрепляться, иначе она далеко не уйдет. Я в свое время тоже покинул "Барселону", но ко мне хорошо относились. Я перешел во "Фламенго", чтобы быть счастливее. Оставил лучшую команду в мире ради лучшей команды Южной Америки. И не жалею об этом.