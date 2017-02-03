Роман Зозуля: "Я не боюсь болельщиков "Райо", я опасаюсь за свою семью"

Нападающий сборной Украины и "Бетиса" Роман Зозуля заявил, что руководство чемпионата Испании предложило ему несколько вариантов, для выхода из ситуации, в которую он попал при переходе в "Райо Вальекано". Болельщики объявили футболиста в фашизме и потребовали руководство своего клуба отменить аренду игрока, при этом "Бетис" уже убрал Зазулю из заявки на сезон.
– Я не боюсь этих болельщиков, – цитирует AS Зозулю. – Это был трудный момент. Я хотел играть, помочь "Райо Вальекано" и мне жаль, что так получилось. В четверг я встретился с руководством лиги и мне предложили два варианта. Первый заключается в том, чтобы играть за "Райо", где моей жене, моим детям и мне будет обеспечена безопасность. Я спросил, как же мой сын будет ходить в школу после этой ситуации? Мне ответили, что никаких проблем не будет. Второй вариант – я возвращаюсь в "Бетис", но до конца сезона не играю, а просто тренируюсь с командой.
Что я решил? Футбол – это моя жизнь. Но когда встает выбор между игрой и семьей, то я выберу последнее. Сам я не боюсь этих болельщиков, я опасаюсь за своих близких.
"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует безопасность //
Фанаты "Райо Вальекано": "Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе" //
Ла лига передаст дело в суд, если установит, что права Зозули были нарушены
Басист
Что характерно, за другие семьи, живущие на Донбассе, он как-то не опасается.
09:17
Робат
Свои взгляды пусть Зозуля засунет себе в одно место. А высказывать их можно только в Незалежной!
08:26
Dennno
Кому нужны твоя жена и дети. А вот тебя горячие испанские парни могут мочкануть.
22:04 3 февраля
Veg Sneggi
Вояка боится бумеранга.
21:41 3 февраля
Сергей Барнаулец
Антифашисты не воюют с детьми. Хрюкла по себе судит.
21:28 3 февраля
цска 19781978
Купи бендеровский значек.Он тебя и твоих бендеровских родичей защитит
21:22 3 февраля
Джин_SM(v3)
Прежде думать надо было...
21:09 3 февраля
giperforg
Не боится ЛОЛ. Болельщики просто устроили акцию против его приобретения, как будто его там убить грозились, спутал видимо со своей окраинои.
20:57 3 февраля
spetrov
Т.е., другими словами, "а нас-то за что?". Знакомая песня.
20:52 3 февраля