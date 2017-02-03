Роман Зозуля: "Я не боюсь болельщиков "Райо", я опасаюсь за свою семью"

Нападающий сборной Украины и "Бетиса" Роман Зозуля заявил, что руководство чемпионата Испании предложило ему несколько вариантов, для выхода из ситуации, в которую он попал при переходе в "Райо Вальекано". Болельщики объявили футболиста в фашизме и потребовали руководство своего клуба отменить аренду игрока, при этом "Бетис" уже убрал Зазулю из заявки на сезон.

– Я не боюсь этих болельщиков, – цитирует AS Зозулю. – Это был трудный момент. Я хотел играть, помочь "Райо Вальекано" и мне жаль, что так получилось. В четверг я встретился с руководством лиги и мне предложили два варианта. Первый заключается в том, чтобы играть за "Райо", где моей жене, моим детям и мне будет обеспечена безопасность. Я спросил, как же мой сын будет ходить в школу после этой ситуации? Мне ответили, что никаких проблем не будет. Второй вариант – я возвращаюсь в "Бетис", но до конца сезона не играю, а просто тренируюсь с командой.

Что я решил? Футбол – это моя жизнь. Но когда встает выбор между игрой и семьей, то я выберу последнее. Сам я не боюсь этих болельщиков, я опасаюсь за своих близких.

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