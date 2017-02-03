20:34 3 февраля | ФУТБОЛ — Испания

Роман Зозуля: "Я не боюсь болельщиков "Райо", я опасаюсь за свою семью"

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Нападающий сборной Украины и "Бетиса" Роман Зозуля заявил, что руководство чемпионата Испании предложило ему несколько вариантов, для выхода из ситуации, в которую он попал при переходе в "Райо Вальекано". Болельщики объявили футболиста в фашизме и потребовали руководство своего клуба отменить аренду игрока, при этом "Бетис" уже убрал Зазулю из заявки на сезон.

– Я не боюсь этих болельщиков, – цитирует AS Зозулю. – Это был трудный момент. Я хотел играть, помочь "Райо Вальекано" и мне жаль, что так получилось. В четверг я встретился с руководством лиги и мне предложили два варианта. Первый заключается в том, чтобы играть за "Райо", где моей жене, моим детям и мне будет обеспечена безопасность. Я спросил, как же мой сын будет ходить в школу после этой ситуации? Мне ответили, что никаких проблем не будет. Второй вариант – я возвращаюсь в "Бетис", но до конца сезона не играю, а просто тренируюсь с командой.

Что я решил? Футбол – это моя жизнь. Но когда встает выбор между игрой и семьей, то я выберу последнее. Сам я не боюсь этих болельщиков, я опасаюсь за своих близких.

"Райо Вальекано" предлагает Зозуле вернуться и гарантирует безопасность //
Фанаты "Райо Вальекано": "Таким, как Зозуля, не место в нашем клубе" //
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КОММЕНТАРИИ (9)
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Басист

Что характерно, за другие семьи, живущие на Донбассе, он как-то не опасается.

09:17

Робат

Свои взгляды пусть Зозуля засунет себе в одно место. А высказывать их можно только в Незалежной!

08:26

Dennno

Кому нужны твоя жена и дети. А вот тебя горячие испанские парни могут мочкануть.

22:04 3 февраля

Veg Sneggi

Вояка боится бумеранга.

21:41 3 февраля

Сергей Барнаулец

Антифашисты не воюют с детьми. Хрюкла по себе судит.

21:28 3 февраля

цска 19781978

Купи бендеровский значек.Он тебя и твоих бендеровских родичей защитит

21:22 3 февраля

Джин_SM(v3)

Прежде думать надо было...

21:09 3 февраля

giperforg

Не боится ЛОЛ. Болельщики просто устроили акцию против его приобретения, как будто его там убить грозились, спутал видимо со своей окраинои.

20:57 3 февраля

spetrov

Т.е., другими словами, "а нас-то за что?". Знакомая песня.

20:52 3 февраля

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