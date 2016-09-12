Роман Зозуля: "Кто такой Месси? Если попадется, придется пару раз его "переехать"

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля подчеркнул, что наставник команды Густаво Пойет рассчитывает на него в сезоне. Форвард присоединился к испанскому клубу этим летом и успел выйти на 8 минут в игре чемпионата Испании против "Валенсии" (3:2).
– Главный тренер Густаво Пойет подошел ко мне и сказал, что его все устраивает, как я работаю на тренировках, как играл в товарищеских матчах, – цитирует matchday.ua Зозулю. – Правда, видит он меня не в центре нападения, а на фланге. Так что, когда приеду в сборную, буду теперь конкурентом Ярмоленко и Коноплянке. Не Марлос и Тайсон, а Зозуля будет конкурировать с ними!
У меня нет мечты сыграть против Криштиану Роналду или Месси. Кто такой Месси? Попадется Месси, придется пару раз "переехать".
Дополнительная информация
http://www.matchday.ua/news/roman-zozulya-kogda-priedu-v-sbornuyu-budu-teper-konkurentom-yarmolenko-i-konoplyanke-58585/
sdm1011
смешной зозуля
15:45
Просто так
Зозуля! Второй раз переехать тебе не дадут! Так как после первого раза унесут на носилках и остаток жизни будешь конкурировать с Коноплянкой в инвалидной каталке! Дурачёк!
15:44
nilmar
Дурачок какой-то...
15:44
Flamenco
Ешь сало и не делай резких движений, а то простудишься...
15:39
dominels.ru
Очередной укроп с манией величия
15:36
radish
Зозуля это огурец...
15:26
бронепоезд
Не являюсь поклонником Месси,но кто такой Зозуля?
15:21