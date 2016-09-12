15:13 | ФУТБОЛ — Испания

Роман Зозуля: "Кто такой Месси? Если попадется, придется пару раз его "переехать"

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Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля подчеркнул, что наставник команды Густаво Пойет рассчитывает на него в сезоне. Форвард присоединился к испанскому клубу этим летом и успел выйти на 8 минут в игре чемпионата Испании против "Валенсии" (3:2).

– Главный тренер Густаво Пойет подошел ко мне и сказал, что его все устраивает, как я работаю на тренировках, как играл в товарищеских матчах, – цитирует matchday.ua Зозулю. – Правда, видит он меня не в центре нападения, а на фланге. Так что, когда приеду в сборную, буду теперь конкурентом Ярмоленко и Коноплянке. Не Марлос и Тайсон, а Зозуля будет конкурировать с ними!

У меня нет мечты сыграть против Криштиану Роналду или Месси. Кто такой Месси? Попадется Месси, придется пару раз "переехать".

Дополнительная информация

http://www.matchday.ua/news/roman-zozulya-kogda-priedu-v-sbornuyu-budu-teper-konkurentom-yarmolenko-i-konoplyanke-58585/

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КОММЕНТАРИИ (7)
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sdm1011

смешной зозуля

15:45

Просто так

Зозуля! Второй раз переехать тебе не дадут! Так как после первого раза унесут на носилках и остаток жизни будешь конкурировать с Коноплянкой в инвалидной каталке! Дурачёк!

15:44

nilmar

Дурачок какой-то...

15:44

Flamenco

Ешь сало и не делай резких движений, а то простудишься...

15:39

dominels.ru

Очередной укроп с манией величия

15:36

radish

Зозуля это огурец...

15:26

бронепоезд

Не являюсь поклонником Месси,но кто такой Зозуля?

15:21

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