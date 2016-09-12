Роман Зозуля: "Кто такой Месси? Если попадется, придется пару раз его "переехать"

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля подчеркнул, что наставник команды Густаво Пойет рассчитывает на него в сезоне. Форвард присоединился к испанскому клубу этим летом и успел выйти на 8 минут в игре чемпионата Испании против "Валенсии" (3:2).

– Главный тренер Густаво Пойет подошел ко мне и сказал, что его все устраивает, как я работаю на тренировках, как играл в товарищеских матчах, – цитирует matchday.ua Зозулю. – Правда, видит он меня не в центре нападения, а на фланге. Так что, когда приеду в сборную, буду теперь конкурентом Ярмоленко и Коноплянке. Не Марлос и Тайсон, а Зозуля будет конкурировать с ними!

У меня нет мечты сыграть против Криштиану Роналду или Месси. Кто такой Месси? Попадется Месси, придется пару раз "переехать".