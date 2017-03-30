Роман Зозуля: "Фанаты "Райо" обвинили меня в том, что я фашист"

Нападающий "Бетиса" Роман Зозуля отметил, что конфликтная ситуация с фанатами "Райо Вальекано" возникла из-за того, что ультрас назвали его фашистом. Украинец был вынужден разорвать арендный контракт с "Райо", из-за чего не может выступать в составе севильского клуба. По решению УЕФА Зозуля может подписать еще один контракт с командой, у которой открыто трансферное окно.

- Чувствую себя хорошо и физически, и морально, - приводит Sport.ua слова Зозули. - Наконец-то эта санта-барбара закончилась. Можно сказать, на душе сейчас есть какое-то облегчение, потому что разорвал контракт с "Райо", и все закончилось. Очень сильно устал от этого всего, но уже все хорошо. Вернулся в Севилью.

Фанаты "Райо" обвинили меня в том, что я фашист. По их словам, это потому, что я помогаю украинской армии, а они помогают ДНР и ЛНР. Весь конфликт начался из-за этого. Когда я хотел с ними встретиться и поговорить лицом к лицу, они мне отказали, аргументировав это тем, что у них достаточно информации с другой стороны, что я фашист. И якобы у них есть много доказательств, что я фашист.

Но все доказательства, которые они предоставили, закончились на фотографиях с "Фейсбука", где я фотографируюсь с ребятами в камуфляжной форме. Один из представителей их ультрас недавно давал большое интервью и не стеснялся говорить, что их ребята воевали или даже продолжают находиться на Донбассе. Что в принципе и вызвало конфликтную ситуацию.