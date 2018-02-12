"Рома" разгромила "Беневенто", опередив "Лацио"

"Рома" в матче 24-го тура чемпионата Италии обыграла "Беневенто" - 5:2. Дубль в составе римлян сделал Дженгиз Ундер, еще по голу забили Федерико Фасио, Эдин Джеко и Грегори Дефрель.

Отметим, "Рома" в турнирной таблице серии А опередила соседей из "Лацио" и вышла 4-е место. "Волков" от "орлов" отделяет одно очко.

Чемпионат Италии

Серия А

24-й тур

"Рома" - "Беневенто" - 5:2 (1:1)

Голы: Гильерме, 7 (0:1). Фасио, 26 (1:1). Джеко, 59 (2:1). Дженгиз Ундер, 62 (3:1). Дженгиз Ундер, 75 (4:1). Бриньола, 76 (4:2). Дефрель, 90+2 - с пенальти (5:2).

"Рома": Алиссон, Коларов, Фасио, Манолас, Стротман, Флоренци, Жерсон, Джеко, Эль-Шаарави (Дефрель, 56), Перотти (Шик, 89), Дженгиз Ундер (Де Росси, 82).

"Беневенто": Пуджони, Коста, Венути, Джимсити, Летиция (Санья, 72), Виола, Сандру, Джуричич (Дель Пинто, 78), Д`Алессандро (Ломбарди, 60), Гильерме, Бриньола.

Судья: Манганьелло.

11 февраля. Рим. Стадион "Olimpico".