14:10 | Футбол — Испания

"Рома" может подписать Мунира, которым интересовался "Зенит"

1

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может перейти в "Рому", сообщает Romanews. Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не рассчитывает на 21-летнего испанца в предстоящем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что в подписании контракта с форвардом сине-гранатовых был заинтересован "Зенит".

Минувший сезон испанец марокканского происхождения провел на правах аренды в "Валенсии". Эль-Хаддади записал на свой счет 34 матча в чемпионате Испании, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.

СМИ: Эль-Хаддади отказался от перехода в "Зенит"

 

1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Gogy

Зенит интересовался исключительно, как пройти в библиотеку, а Мунир просто в читальном зале сидел с журналистами Romanews...

14:20