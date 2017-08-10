"Рома" может подписать Мунира, которым интересовался "Зенит"

Нападающий "Барселоны" Мунир Эль-Хаддади может перейти в "Рому", сообщает Romanews. Главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде не рассчитывает на 21-летнего испанца в предстоящем сезоне.

Ранее сообщалось о том, что в подписании контракта с форвардом сине-гранатовых был заинтересован "Зенит".

Минувший сезон испанец марокканского происхождения провел на правах аренды в "Валенсии". Эль-Хаддади записал на свой счет 34 матча в чемпионате Испании, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.

СМИ: Эль-Хаддади отказался от перехода в "Зенит"