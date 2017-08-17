Ролан Гусев: "Купил бы в "Барселону" Коутинью, Верратти и Дибалу"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев, ныне живущий в Испании, в интервью "СЭ" выразил мнение, что эра "Барселоны" не закончена, пока на высоком уровне играет Лионель Месси. При этом он подчеркнул, что сине-гранатовым нужно подписать несколько сильных футболистов.

- "Барселоне" нужен вратарь понадежней? - вопрос Гусеву.

- Тут, скорее, проблема больше в оборонительных действиях, чем в самом голкипере. У "Барселоны" идет крен в сторону атаки, им нужен надежный защитник. Видно, что Пике сейчас не в форме, а Маскерано уже не молод. "Барсе" требуется игрок наподобие Варана, который и в скорости не уступит, и в отборе преуспеет, и грамотно выберет позицию.

- Эра "Барселоны" заканчивается?

- Эра "Барсы" не закончится, пока не закончится эра Месси. Но ему в помощь нужно купить пару хороших футболистов. И мы снова увидим ту "Барселону", к которой привыкли. В мире давно доминируют "Реал" да "Барса", просто периодически меняются местами. А вот мадридцы сейчас настолько сбалансированы, что даже не могу представить, кто их может усилить.

- Если бы у вас была возможность заняться селекцией "Барселоны", кого вы купили бы?

- Сейчас много говорят о Коутинью. Его в первую очередь приобрел бы. В центральную зону купил бы Верратти, надежный игрок. И Дибалу из "Ювентуса". Правда, его туринцы вряд ли отпустят. (Павел ГУРЕВИЧ)

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