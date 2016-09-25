Родственникам Бэйла угрожает мафия?

Родственникам нападающего "Реала" Гарета Бэйла угрожает мафия, утверждает The Sun. Неизвестные подожгли две машины, которые принадлежат семье невесты форварда Эммы Рис-Джонс. Это было сделано из-за того, что один из ее родственников украл у мафии "чемодан с деньгами, наркотиками и дорогими часами". Приблизительная стоимость похищенного составляет один миллион фунтов стерлингов. Для обеспечения безопасности полиция наблюдает за номером, где проживает Бэйл.