Родриго Морено: "Попасть на чемпионат мира-2018 будет непросто"

Нападающий "Валенсии" Родриго Морено признался, что сейчас себя чувствует более уверенно, поэтому и забивает голы. Также он отметил, что надеется попасть в сборную Испании на чемпионат мира-2018.

- Сейчас я играю с гораздо большей уверенностью, – цитирует Marca Морено. - Игроки не забывают, как играть в футбол, но уверенность – это важная вещь, и все проходят через хорошие и плохие периоды. 9 голов в последних 10 играх? Очевидно, я доволен этими цифрами. Конечно, попасть на чемпионат мира-2018 будет непросто. Однако тренер всем дает шансы, и если я смогу избегать травм и оставаться в форме, то кто знает? Моя цель состоит в том, чтобы продолжать играть хорошо и забивать голы.