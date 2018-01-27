Робинью: "Неймар смог бы заиграть в "Реале"

Нападающий "Сивасспора" Робинью, который ранее выступал за "Реал", отметил, что переход форварда "ПСЖ" Неймара в "Королевский клуб" будет трудно осуществить. Также 34-летний бразилец подчеркнул, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан должен остаться в команде.

- Неймар является очень важным игроком для сборной Бразилии, - цитирует AS Робинью. - Думаю, он мог бы заиграть в "Реале", но этот переход довольно сложно осуществить, поскольку у него есть пятилетний контракт с "ПСЖ". Однако, это возможно.

Что касается Зидана, он должен оставаться на посту главного тренера. Он один из лучших специалистов мира. Мне тоже было бы очень приятно однажды в будущем возглавить "Реал".

Ранее в СМИ появились сообщения, что "Реал" хочет приобрести 25-летнего бразильца. Сам футболист, по информации СМИ, готов пойти на понижение зарплаты, чтобы оказаться в мадридском клубе.