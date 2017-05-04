Роберто Сольдадо: "Я никогда не побеждал на "Камп Ноу". Думаю, пора"

Нападающий "Вильярреала" Роберто Сольдадо в преддверии матча 36-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" отметил, что никогда ранее не побеждал на стадионе каталонского клуба. Матч состоится 6 мая и начнется в 19.30 по московскому времени.

– Я никогда не побеждал на "Камп Ноу", – цитирует Marca Сольдадо. – Думаю, пора, и тогда я смогу сказать, что побеждал на столь великом стадионе. Для этого необходимо проделать колоссальную работу. Очевидно, что ключом к успеху в матче с "Барселоной" будет идеальная игра в обороне.