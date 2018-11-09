Роберто Мартинес - о возможном назначении в "Реал": "Меня интересует только сборная Бельгии"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что сосредоточен на работе в национальной команде. Ранее сообщалось, что 45-летний испанец является одним из основных кандидатов на пост наставника "Реала".

- Я не хочу говорить о том, контактировал ли мой агент с "Реалом", - цитирует Мартинеса портал Goal. - Это неуместно и неуважительно. Я повторю то же самое, что и раньше: единственное, что меня интересует, - это сборная Бельгии.

Напомним, "Реал" уволил Хулена Лопетеги с поста главного тренера 29 октября после поражения от "Барселоны" в матче 10-го тура чемпионата Испании (1:5). Исполняющим обязанности рулевого "сливочных" был назначен Сантьяго Солари, ранее возглавлявший "Кастилью".

Мартинес является главным тренером сборной Бельгии с 2016 года. На чемпионате мира-2018 бельгийская национальная команда заняла 3-е место.

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