Роберто Манчини: "Для нас самое главное, что мы первые в группе!"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини доволен тем, что команда после трех туров группового турнира Лиги Европы занимает первое место в своем квартете. Итальянский специалист поблагодарил своих игроков.

Напомним, в четверг, 19 октября, питерцы на своем поле обыграли "Русенборг" (3:1).

– Для нас самое главное, что мы первые в группе, – написал в Твиттере Манчини. – Спасибо моим игрокам! "Зенит", вперед!

В трех матчах основной сетки Лиги Европы "Зенит" одержал 3 победы, набрав 9 очков. У идущего вторым "Реал Сосьедад" 6 очков.

Для нас самое главное, что мы первые в группе! Спасибо моим игрокам! Зенит, вперед! – Roberto Mancini (@robymancio) 20 октября 2017 г.

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