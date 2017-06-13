Роберто Карлос закрепил на своей форме видеокамеру во время матча легенд "Реала" и "Ромы"

Бразильский защитник Роберто Карлос закрепил на своей форме специальную видеокамеру во время матча легенд "Реала" с легендами "Ромы". Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу мадридской команды, за которую играл Роберто Карлос вместе с Луишем Фигу, Роналдо, Раулем, Мичелом Сальгадо, Фернандо Морьентесом и другими. Голами отметились Морьентес (дважды), Фигу и Эдвин Конго.

Встреча проходила на "Сантьяго Бернабеу", и Роберто Карлос дал болельщикам возможность посмотреть на знаменитую арену со стороны футболистов.