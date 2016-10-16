14:18 | ФУТБОЛ — Испания

Роберто Карлос: "Уверен, что "Золотой мяч" уже стоит дома у Криштиану Роналду"

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Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос убежден, что "Золотой мяч" по итогам прошлого сезона достанется нападающему "Королевского клуба" Криштиану Роналду. Вместе с мадридцами 31-летний футболист выиграл Лигу чемпионов и с 17 голами стал лучшим бомбардиром турнира, а летом в составе сборной Португалии игрок завоевал Euro-2016.

– Криштиану Роналду постепенно набирает форму после восстановления, – цитирует Mundo Deportivo Карлоса. – Скоро он будет тем же Криштиану Роналду, которого мы знаем, который выиграл чемпионат Европы. Я желаю ему всего самого наилучшего. Уверен, что четвертый "Золотой мяч" уже стоит у него дома, но он об этом пока никому не сказал.

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