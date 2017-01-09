Роберто Карлос: "Хотя бы один игрок "Барселоны" должен был приехать на церемонию вручения наград ФИФА"

Экс-защитник "Реала" Роберто Карлос подчеркнул, что решение "Барселоны" не отпускать игроков на церемонию вручения наград ФИФА является странным. По его словам, хотя бы один игрок должен был приехать в Цюрих.

Сегодня в 20:30 будут названы имена лучшего игрока, лучшего тренера, а также символическая сборная 2016 года по версии ФИФА. Ранее клуб объявил о том, что не отпустил своих футболистов в связи с подготовкой к ответному матчу 1/8 финала Кубка Испании против "Атлетика", который состоится 11 января.



- Странно, что игроки "Барселоны" проигнорировали церемонию награждения, - приводит Marca слова Карлоса. Они должны продвигать футбол, поэтому хотя бы один должен был приехать. Нужно уметь проигрывать и принять победу "Реала" в Лиге чемпионов.