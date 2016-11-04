Роберто Карлос дал интервью сыну Марселу

Бывший защитник "Реала", "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос поучаствовал в записи документального фильма в честь действующего игрока мадридцев Марселу. Фильм посвящен 10-летию пребывания игрока в "Королевском клубе" и выйдет в эфир 6 ноября.
Примечательно, что интервью у легендарного бразильца взял сын Марселу – Энцо.
Roberto Carlos with Enzo in the interview to be aired Sunday 6th November in Esporte Espetacular for Marcelo's 10 yrs at Real Madrid pic.twitter.com/f2jeqHkXzg– Real Madrid Info (@RMadridInfo) 4 ноября 2016 г.