13:58 | ФУТБОЛ — Испания

Роберто Карлос дал интервью сыну Марселу

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Бывший защитник "Реала", "Анжи" и сборной Бразилии Роберто Карлос поучаствовал в записи документального фильма в честь действующего игрока мадридцев Марселу. Фильм посвящен 10-летию пребывания игрока в "Королевском клубе" и выйдет в эфир 6 ноября.

Примечательно, что интервью у легендарного бразильца взял сын Марселу – Энцо.

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