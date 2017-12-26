Роберт Просинечки: "Месси лучше Роналду"

Бывший главный тренер сборной Азербайджана Роберт Просинечки заявил, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси лучше форварда "Реала" Криштиану Роналду​. По его мнению, аргентинец показывает волшебный футбол.

- Статистика Роналду невероятно потрясающа, он впечатляющий игрок, люди могут любить его или ненавидеть, восхищаться или оскорблять, но он один из лучших игроков в истории для меня, - цитирует Sportske Novosti Просинечки. - Однако Месси лучше, он имеет такую же впечатляющую статистику, но его футбол волшебный и безошибочный.