Роберт Фернандес: "Убежден, что Месси и Иньеста будут продолжать играть за "Барселону"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес уверен, что нападающий Лионель Месси, полузащитник Андрес Иньеста и вратарь Марк-Андре тер Штеген продлят свои контракты. Действующие соглашения с первыми двумя рассчитаны до 2018 года, а с немецким голкипером - до 2019-го.

- Продление контракта с Лео? Все очень хорошо, - цитирует RAC1 Фернандеса. - Я спокоен, как и в свое время по поводу контрактов с Маскерано, Бускетсом, Суаресом и Неймаром. Теперь аналогичная ситуация с Месси, как и с Иньестой или тер Штегеном. Мы работаем, и я убежден, что они будут продолжать играть за "Барселону". Не имеет большого значения, кто будет первым из них, кто поставит подпись.