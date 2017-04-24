Роберт Фернандес: "Дисциплинарная комиссия должна изучить эпизод с аплодисментами Рамоса"

Спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес выразил мнение, что дисциплинарная комиссия должна изучить эпизод с аплодисментами защитника "Реала" Серхио Рамоса. Футболист демонстративно похлопал после того, как его удалили на 77-й минуте. Сам игрок подчеркнул: что аплодисменты были адресованы Жерару Пике, с которым завязалась словесная перепалка.

– Рад, что команде удалось вырвать победу. – приводит Mundo Deportivo слова Фернандеса. – "Барселона" заслужила три очка. Удаление Рамоса? Оно справедливо. Кроме того, дисциплинарная комиссия должна изучить эпизод с аплодисментами игрока "Реала". Это очень похоже на то, за что дисквалифицировали Неймара.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"