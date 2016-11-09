20:32 | ФУТБОЛ — Испания

Робер Пирес: "Гризманн не так далек от "Золотого мяча"

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Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не так далек от "Золотого мяча". Он подчеркнул, что не удивлен прогрессом 25-летнего нападающего.

– Я не удивлен его прогрессом, – цитирует Le Figaro Пиреса. – Его прогресс естественен, если учесть юный возраст и качества. Он и дальше будет расти. Считаю, что он не так далек от "Золотого мяча".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

Дзюба ещё более не далёк!

20:57

Ботаникум

Для этого Антуану с "Атлетико", как минимум, надо выиграть ЛЧ! Но он и сейчас, впрямь, один из лучших в мире нападающих, причём весьма стабильный.

20:55

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