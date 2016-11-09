Робер Пирес: "Гризманн не так далек от "Золотого мяча"

Бывший полузащитник сборной Франции Робер Пирес считает, что форвард "Атлетико" Антуан Гризманн не так далек от "Золотого мяча". Он подчеркнул, что не удивлен прогрессом 25-летнего нападающего.

– Я не удивлен его прогрессом, – цитирует Le Figaro Пиреса. – Его прогресс естественен, если учесть юный возраст и качества. Он и дальше будет расти. Считаю, что он не так далек от "Золотого мяча".