Ривалдо в гриме сыграл с болельщиками "Барселоны"

Бывший полузащитник "Барселоны" Ривалдо принял участие в товарищеском матче болельщиков клуба. Фанаты получили возможность сыграть на тренировочном поле каталонцев, и к ним под видом такого же рядового поклонника команды присоединился загримированный Ривалдо. Несмотря на возраст, ветеран продемонстрировал высокий уровень мастерства, неднократно убирая соперников фирменными финтами. Несмотря на то, что забить ему не удалось, организаторы признали его лучшим игроком матча. На глазах удивленных болельщиков Ривалдо снял грим. Позавчера обладатель "Золотого мяча" стал сотрудником "Барсы", присоединившись к ней в роли посла.