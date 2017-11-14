Ривалдо: "Когда играл в "Барселоне", были слухи об интересе "МЮ". Не знаю, правда ли это"

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо рассказал о слухах вокруг своей персоны во время выступлений в чемпионате Испании. 45-летний экс-форвард подчеркнул, что у него никогда не было возможности перейти в "Манчестер Юнайтед".

- Когда я играл в "Барселоне", было много разговоров о том, что клуб продаст меня в Англию, но у меня никогда не было такой возможности, - цитирует Goal Ривалдо. - Во всех газетах города были слухи о том, что со мной говорили несколько агентов. Не знаю, правда ли это, но в прессе писали об интересе "Манчестер Юнайтед" ко мне.

В 1999 году меня назвали лучшим игроком мира. Для меня это было очень важно, потому что я выбрался из очень бедной семьи и добился этого. Думаю, для меня это было самым важным в жизни. Я начал, как и миллионы других, а стал номером один. Это впечатляет.

Напомним, Ривалдо выступал за "Барселону" с 1997 по 2002 год, после чего перешел в "Милан", с которым выиграл Лигу чемпионов.