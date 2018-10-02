Ривалдо: "Барселоне" вредит зависимость от Месси"

Бывший игрок "Барселоны" Ривалдо считает, что каталонцам нужно искать замену нападающему Лионелю Месси. По его мнению, клуб слишком зависим от игры аргентинца.

– Вредно быть настолько зависимыми от голов и результативных передач Месси, – цитирует A Bola Ривалдо. – Месси не будет играть вечно. С каждым годом его уровень игры начнет снижаться. Поэтому нужен человек, который возьмет все в свои руки. В "Барселоне" есть игроки, которые способны менять ход матча, но они этого не делают. Есть повод для беспокойства. Редко можно видеть, когда "Барселона" испытывает проблемы в трех матчах чемпионата подряд.